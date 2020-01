Milano, rapina un negozio della stazione: arrestato uomo. Fermata anche una 16enne

Lunedì mattina è entrato in un negozio della Stazione Centrale, ha rubato alcuni profumi e poi si è scagliato contro l'addetto alla sicurezza che ha provato a fermarlo, prima di fuggire.

Peccato per l'uomo, un cittadino greco di 58 anni, che gli agenti della polizia ferroviaria della Stazione Centrale - teatro dell'episodio - lo abbiano raggiunto e bloccato poco dopo.

Arrestato ed accompagnato presso l’ufficio della Polfer per gli accertamenti di rito. Il 58 enne è accusato di rapina.

Ladra minorenne arrestata in centrale

Nel pomeriggio una minorenne cittadina bosniaca, sottoposta ad un ordinario controllo, è risultata destinataria di un ordine di carcerazione di 1 anno e 20 giorni per cumulo pene precedenti per reati contro il patrimonio. La ragazza è stata condotta nel carcere minorile in provincia di Massa Carrara.