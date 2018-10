Rapina ricevitoria con la maschera di Halloween: malvivente in fuga

Con una maschera di Halloween sul volto ha rapinato una ricevitoria in viale Teodorico, quartiere Fiera Milano City. Poi si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. È quanto accaduto nella mattinata di sabato 27 ottobre in un negozio gestito da una 57enne italiana. Il malvivente ha costretto la donna a consegnargli 2mila euro in contante e due pacchetti di gratta e vinci già aperti, ciascuno del valore di 300 euro.

Con la refurtiva in mano l'uomo, una volta uscito in strada, si è tolto la maschera ed è fuggito dirigendosi verso piazza Firenze. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno ascoltato la titolare, raccogliendo la sua testimonianza, e hanno iniziato le indagini, ma non sono riuscite a rintracciare l'uomo.

Dalla descrizione della vittima, il rapinatore è un uomo alto più o meno un metro e 70, di circa 40 anni. Per lo spavento la donna non è riuscita a notare se il malvivente fosse armato o meno.