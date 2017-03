Armato di pistola irrompe nelle farmacie per rapinarle: è stato tradito dalla stazza oversize

E' stato tradito dalla sua stazza oversize, frutto della sua passione per il cibo.

E' così che gli investigatori del Commissariato di Porta Ticinese sono arrivati a Ivan E., soprannominato 'Trencherman' per la sua passione per il mangiare. Probabilmente, era anche grazie al fisico imponente che il pregiudicato di trentacinque anni, riusciva a incutere timone nelle vittime e a rapinarle. Da ottobre a dicembre 2016 sono sei i colpi commessi contro farmacie e un ufficio postale.

VIDEO: "Il rapinatore in azione"

Gli agenti del commissariato Porta Ticinese lo hanno arrestato nel suo appartamento in via Rossi. L'uomo era in casa ai domiciliari dopo essere stato arrestato dai carabinieri lo scorso otto novembre durante un altro colpo in farmacia. Sembra, infatti, che abbia compiuto rapine anche durante il periodo ai domiciliari.

Nell'abitazione, inoltre, sono stati trovati circa quattrocento grammi tra marijuana e hashish. Gli agenti sono arrivati a lui grazie ai fotogrammi recuperati al termine di una rapina, l'unico momento in cui ha mostrato il volto. Ha agito in un caso armato di pistola e le altre volte con bastoni.