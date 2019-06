Rapinatore deruba e spintona donna sul bus: altro passeggero interviene e lo pesta

Un lettone di 44 anni, l'altra sera, è stato arrestato dai carabinieri per rapina impropria.

Secondo quanto riportato dai militari, infatti, sul tram 14, in via Giambellino, avrebbe borseggiato una signora 61enne rubandole con destrezza il portafogli. Ma si è fatto notare, facendoglielo cadere nell'ombrello.

La donna, allora, avrebbe iniziato a urlare attirando l'attenzione di un altro passeggero 47enne che ha fermato il ladro. Ne è partita una violenta colluttazione dove il borseggiatore ha avuto la peggio; diverse ferite al volto. Sul posto arriva una gazzella dei carabinieri che riporta la calma.

Il 44enne viene ammanettato e portato in ospedale per i postumi della rissa. Le sue ferite non sono gravi.