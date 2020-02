Milano, cerca di comprare della droga alle Colonne ma lo rapinano in cinque

Nella notte tra giovedì e venerdì gli agenti del commissariato Centro hanno eseguito cinque arresti su un gruppo di cittadini marocchini responsabili di furto ai danni di un connazionale 33enne.

I fatti sono avvenuti alle Colonne di San Lorenzo, dove la vittima era andata per acquistare, stando a quanto da lui stesso riferito, piccole dosi di sostanza stupefacente. Il gruppetto gli ha tolto la propria giacca e il denaro contenuto nelle tasche. Dopo aver subito la rapina, avvenuta verso le 2.30 della notte, l'uomo ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia di Stato di passaggio che è poi riuscita a bloccare i ladri.

I membri del gruppo - composto da un 32enne con precedenti per stupefacenti, un 26enne irregolare sul territorio, un 24enne con precedenti per reati contro la persona, un 19enne e un 18enne - sono stati arrestati per furto con destrezza in concorso e saranno processati per direttissima.