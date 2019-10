Cinque rapinatori 'trasfertisti' catturati a Napoli: hanno assaltato due banche a Milano

Un'altra banda di rapinatori è stata smantellata dagli agenti della Squadra Mobile di Milano, dopo la banda del Super Attak.

Gli agenti di via Fatebenefratelli, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, martedì hanno eseguito, nella provincia di Napoli, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di cinque componenti di un sodalizio criminale.

Gli arrestati, tutti di origine partenopea, nei mesi di marzo e maggio 2018 avrebbero rapinato due banche a Milano.