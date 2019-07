Assalti armati nelle farmacie a non più di un chilometro da casa: presi i rapinatori "pigri"

Non si allontanavano mai da casa, probabilmente perché conoscevano meglio le potenziali vie di fuga e per "comodità". Entravano in azione sempre nelle stesse ore e sempre con lo stesso copione. Ma proprio questa serialità li ha traditi.

Due uomini di quarantotto e quarantanove anni, entrambi italiani e con precedenti, sono stati fermati dai poliziotti del commissariato Greco Turro perché ritenuti responsabili di sei rapine in farmacia commesse tra giugno 2018 e luglio 2019.

In poco più di un anno i due avrebbero messo a segno sei blitz armati, sempre nei locali Lloyds: uno in viale Lunigiana, uno in via Abbazia e quattro in via Pellini, che ormai era diventato una sorta di bancomat per loro. Il modus operandi era sempre, incredibilmente identico: uno dei due restava fuori a fare da palo, mentre l'altro entrava, minacciava il cassiere di turno con un coltello da cucina e si faceva consegnare i soldi.

La banda, che nelle sei rapine ha portato via 2.400 euro, colpiva sempre alla stessa ora - sfruttando anche il cambio turno delle Volanti per avere più tempo - e sempre con lo stesso abbigliamento: cappellino da baseball in testa e occhiali da sole grandi. Tutte abitudini solide che hanno permesso agli agenti di contestargli i sei blitz, facendoli finire in carcere.