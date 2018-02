Seminano il panico tra Monza e Cologno con 4 rapine a mano armata in poche ore, arrestati

Dalle 15.10 alle 17.20 di mercoledì 31 gennaio hanno seminato il panico tra Lissone (Mb), Monza e Cologno Monzese (Mi). In poco meno di due ore, armati con le pistole, hanno assaltato una farmacia, due supermercati e un anziano di 77 anni che guidava una Fiat Panda sulla quale viaggiava anche la nipotina di 7 anni. Roberto Verderosa, 43 anni, e Christian Izzo, di 25, sono stati arrestati venerdì - quindi un paio di giorni dopo i fatti - dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Monza, sono accusati di essere gli autori dei colpi.

La coppia - stando alle indagini - aveva cominciato la propria 'giornata lavorativa' da Lissone (Mb): un primo supermercato, per un bottino di 370 euro. Poi alle 16 i due, sempre armati e con i caschi integrali a celare il volto, avevano rapinato una farmacia di Monza, bottino da quantificare. Alle 17 era toccato ad un supermercato di Cologno Monzese, 250 euro, e poi durante la fuga a bordo di una moto Yamaha rubata in Brianza alcuni mesi prima erano scivolati per evitare un incidente contro una Panda guidata da un nonno, che viaggiava con la propria nipotina. A quel punto, per nulla 'intimiditi' dalla presenza della bambina, avevano tirato fuori le pistole e costretto l'uomo e la minore a scendere dall'utilitaria, sulla quale sono fuggiti a tutta velocità.

Sulla scena dell'ultima rapina, in via per Imbersago, i malviventi hanno abbandonato la moto ma anche una pistola, che poi si scoprirà essere un'arma giocattolo. A tradire i due però, più che i ‘reperti’ abbandonati sul luogo dell'incidente, sono state le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza dei vari negozi rapinati.

I video, e le tradizionali tecniche investigative dei militari che conoscono il territorio, hanno permesso di fermarli solo due giorni dopo. Al momento dell'arresto - i due sono stati trovati a bordo di un'auto ‘regolare’ - Izzo nascondeva in tasca le chiavi della Panda dell'anziano rapinato. In casa dei due sono stati trovati i caschi integrali usati per le rapine. Ora si indaga per capire se la coppia possa aver assaltato altri negozianti della Brianza.