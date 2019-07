Rapinati da finti poliziotti, scatta l'operazione della Questura: arrestate undici persone

Si sarebbero finti poliziotti in borghese per rapinare. E per loro sono scattate le manette. Con le prime luci dell'alba di giovedì 25 luglio gli agenti della Questura di Milano hanno arrestato undici persone (cinque in carcere, sei ai domiciliari).

Secondo quanto reso noto da via Fatebenefratelli con un comunicato si tratterebbe di una banda di rapinatori che, fingendosi membri delle forze dell'ordine, avrebbe messo a segno diverse rapine a Milano. Il primo episodio attribuito alla "batteria" è stato commesso a Gratosoglio quando due cittadini stranieri erano stati fermati in auto e derubati di 10mila euro.

Le misure cautelari, emesse dal tribunale di Milano, sono state richieste dal Pm Lucia Minutella che ha coordinato le indagini.