Rapinatori di Rolex, la polizia di Milano smantella una banda: arrestate sei persone

Rapine con il trucco dello specchietto ad automobilisti in giro per le strada di Milano. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei italiani. Fanno parte di un sodalizio criminale specializzato nelle rapine di orologi di lusso, soprattutto Rolex, ai danni di automobilisti.

Le rapine di Rolex a Milano

Le rapine, secondo quanto trapelato, sono state commesse a Milano tra il novembre 2017 e il marzo 2018. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura e hanno portato alla constatazione dell'esistenza di un vero e proprio schema collaudato da parte degli arrestati che agivano ognuno con uno specifico ruolo al fine di commettere il reato.