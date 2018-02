Milano-Lecco, il treno della paura: aggressioni e rapine ai passeggeri, denunciati in quattro

Quattro colpi in meno di una settimana. Sempre contro passeggeri a bordo e quasi sempre di sera.

I carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno denunciato a piede libero quattro ragazzi - tutti giovanissimi - ritenuti responsabili di altrettante rapine avvenute sui treni della linea Milano-Lecco.

I primi a entrare in azione - lo scorso 25 gennaio - sono stati un diciannovenne e un ventenne, entrambi marocchini, che hanno aggredito a calci e pugni un giovane tunisino mentre il convoglio si trovava nei pressi della stazione di Lecco. Dopo aver rubato soldi e gioielli alla vittima, i due sono fuggiti ma i militari li hanno rintracciati e incastrati.

Quattro giorni dopo le scene si sono ripetute praticamente identiche, per ben due volte nel giro di un'ora, ma con una coppia diversa come protagonista. In quel caso, infatti, a seminare il panico sul treno ci hanno pensato un ventenne nato in Burkina Faso e un minorenne marocchino residente a Sondrio, che hanno tentato di rapinare un pensionato - che ha reagito riuscendo a metterli in fuga - e hanno scippato due giovani studenti all'altezza della stazione di Airuno.

A chiudere il cerchio, mercoledì sera, ci ha pensato un diciannovenne del Libano, che - con l'aiuto dello stesso minorenne che aveva già colpito due giorni prima - ha rapinato un giovane ragazzo che si trovava a bordo.