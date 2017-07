Rapine violentissime come nel film "Arancia Meccanica": arrestati quattro ragazzini

Durante le loro rapine erano violentissimi: minacciavano, picchiavano e devastavano. Gli agenti del Commissariato di Quarto Oggiaro, guidati da Antonio D'Urso, gli hanno arrestati.

In manette sono finiti quattro ragazzi minorenni. La gang è ritenuta responsabile di dodici rapine. La banda - della quale gli investigatori parlavano come di una sorta di 'Arancia meccanica' - assaliva esercizi commerciali di vario genere ma non disdegnava neanche i passanti.

Alcune delle loro 'imprese' sono rimaste registrate nelle telecamere di videosorveglianza dei negozi.