Piazza Aulenti, due rapine violente nel giro di pochi minuti

Due rapine nel giro di pochi minuti nella zona di piazza Gae Aulenti nella notte di domenica 8 settembre.

Il primo colpo è avvenuto ai danni di un ragazzo italiano di 16 anni, verso le due di notte. Cinque giovanissimi, descritti come italiani dalla vittima, lo hanno accerchiato e minacciato, strappandogli gli auricolari. Nessuna conseguenza per il 16enne, che non ha avuto bisogno dei soccorsi del 118.

Poco dopo, nella stessa zona, tre giovani (stavolta descritti come nordafricani) hanno accerchiato un venezuelano di 56 anni e lo hanno riempito di calci e pugni cercando di sfilargli il Rolex dal polso. Lui, però, ha reagito e fatto scappare i malviventi. Su entrambi gli episodi indaga la questura milanese.