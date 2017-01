Rapine in banca armati di pistola, barba finta e occhilini 3D: incastrati per una bocca storta

Gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti ad individuare i responsabili di quattro rapine in banca commesse nel 2013.

I due, 67 e 60 anni, S.I. e G.C., facevano parte di un gruppo criminale composto da persone di spicco della malavita milanese degli anni settanta, la "Banda della Comasiana".

VIDEO: Una delle rapine della coppia

La ricostruzione di testimonianze, le immagini di videosorveglianza degli istituti bancari e il supporto del software Keycrime hanno permesso agli agenti di arrestare i due rapinatori.

Le rapine hanno portato alla coppia un bottino complessivo di settantacinquemila euro. Armati di pistola, colpivano travestiti con parrucche, baffi e barbe finte e occhialini 3D.

L'indagine - cominciata ad agosto 2013 - dopo una rapina in via D'Ascanio, alla Cariparma. Alle vittime resta impresso il fatto che uno degli assalitori avesse la bocca storta, come una sorta di paralisi. Della rapina, però, non vi erano immagini. Gli investigatori - grazie al Keycrime - risalgono ad altre tre rapine con caratteristiche analoghe. I colpi erano del mese maggio.

L'indagine resta arenata fino ad ottobre 2014, quando la Mobile indagando, un'altra banda, risale anche ai due. Nei giorni scorsi, finalmente, arriva ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due.