Milano, oltre 50 rapine in centri commerciali e supermercati: smantellata banda di violenti

Sono responsabili di oltre cinquanta rapine in centri commerciali e supermercati di Milano e dintorni. Per gli episodi, commessi tutti da aprile 2016, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Greco Turro, guidati da Giorgia Iafrate.

L'esecuzione ordinanza custodia cautelare in carcere è stata eseguita con l'accusa di associazione a delinquere per rapine. In manette sono finiti sei sudamericani e un italiano. L'uomo nato in Italia ha negozio nel quale venivano utilizzate le carte di credito provento di furto.

Gli investigatori hanno ricostruito oltre cinquanta episodi nel corso delle indagini, cominciate dopo una rapina ad un cliente all'Esselunga di viale Papiniano nell'aprile del 2016. Alcuni dei colpi sono rimasti 'immortalati' dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.