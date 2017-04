In carcere per stalking all'ex moglie: responsabile anche di otto rapine violente

Era stato arrestato il 6 aprile per stalking verso l'ex moglie, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il 27 aprile l'uomo, L.C., ha ricevuto anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per otto rapine compiute nell'anno corrente nelle immediate vicinanze di casa sua, a Cinisello Balsamo.

L'uomo "puntava" alcune donne e rubava loro le borse, ma lo faceva con una violenza efferata e del tutto gratuita. In un caso la vittima ha avuto una prognosi di trenta giorni. L.C. le individuava nelle ore notturne, mentre rientravano a casa, e - a bordo di un motociclo, con abiti scuri e casco integrale - le avvicinava e le colpiva violentemente, con calci, pugni e schiaffi, facendole cadere a terra e rubando loro le borse.