Due rapine in farmacia nel giro di un'ora: il secondo colpo dopo il "cambio d'abito"

Doppia rapina in farmacia martedì pomeriggio a Milano. La serie si è aperta alle 18, quando un malvivente si è presentato nel negozio di via Toscolano, ha minacciato la dottoressa e ha preso 1500 euro in contanti prima di fuggire a bordo di un motorino.

Esattamente un'ora dopo, un secondo colpo è avvenuto in viale Romagna, a un paio di chilometri di distanza. Lì, sempre senza l'utilizzo di armi e soltanto spaventando la dipendente, il rapinatore ha svuotato la cassa - la somma è ancora da quantificare - e ha fatto perdere le proprie tracce scappando in scooter.

L'ipotesi degli investigatori è che ad agire sia stato lo stesso uomo. Le due vittime hanno infatti fornito un identikit sostanzialmente uguale: il bandito è stato descritto come un uomo italiano sui cinquanta anni, con un casco celeste in testa, con capelli brizzolati e pizzetto. L'unica differenza tra i due blitz erano gli abiti indossati, tranne una maglietta grigia che il rapinatore aveva durante entrambi i colpi.

È verosimile, secondo i primi accertamenti dei poliziotti, che il malvivente sia tornato a casa per cambiare i vestiti prima di uscire di nuovo per la seconda rapina.