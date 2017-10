Condannato per rapina, maltrattamenti, evasione e minacce: arrestato nella nuova residenza

Deve scontare tre anni e un mese di reclusione per diversi episodi avvenuti tra il 2007 e il 2009. Condannato dalla corte d'appello a settembre 2017, nel frattempo l'uomo (P.A., 45 anni) si è trasferito a Redavalle, nell'Oltrepò Pavese. E proprio lì è stato raggiunto dai carabinieri (compagnia di Stradella) che lo hanno arrestato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre.

L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Voghera per espiare la sua pena. Diversi i reati per i quali è stato condannato: rapina, maltrattamenti in famiglia, evasione e minacce. Tutti commessi a Bollate e Milano.