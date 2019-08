Camionisti rapinati in autostrada e tangenziali: presa la banda delle Audi rubate. Agivano così

Svaligiavano i camion in sosta notturna lungo l'autostrada, utilizzando auto rubate. La polizia stradale di Novara Est ha arrestato due persone, due cittadini romeni, e ha denunciato altre tre persone rimaste ignote, per furto aggravato.

Il furto lungo la Tangenziale di Milano

Gli arresti sono arrivati al termine di alcune indagini, avviate nei mesi scorsi nei confronti di soggetti dediti ai furti di merce dai tir e di veicoli di notevole valore economico da usare proprio per commettere i furti o per trasportare la merce rubata. Così, al termine di un servizio di appostamento e pedinamento, gli agenti della Stradale hanno fermato due uomini che avevano appena commesso un furto di merce da un camioni in sosta notturna lungo la tangenziale di Milano, ritrovando a bordo dell'auto sulla quale viaggiavano parte della merce rubata, in questo caso televisori da 49 pollici.

Il tantivo di fuga a piedi

Durante lo stesso servizio di appostamento, gli agenti hanno seguito un'altra auto: a bordo c'erano tre persone che, quando si sono accorte di essere seguite dalla polizia, hanno abbandonato l'auto e sono scappate a piedi, facendo perdere le loro tracce.

Al termine dell'operazione, la Stradale ha recuperato, e restituito ai legittimi proprietari, sette veicoli: un autocarro Ford Transit ancora da immatricolare, una Volkswagen Tiguan, un’Audi A4, un’Audi A6, un autocarro Fiat Punto, una Volkswagen Passat e una Citroen Xsara. Tutti veicoli abbastanza capienti e veloci, che venivano utilizzati per trasportare la merce trafugata.