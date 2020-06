Da Palermo a Milano per rapinare banche: colpi da 300mila euro, presi i banditi dell'Ubi

Da Palermo a Milano, quasi 3mila chilometri tra andata e ritorno, per mettere a segno i loro colpi. Sempre con un copione preciso e sempre contro lo stesso "obiettivo".

Cinque uomini, tutti cittadini italiani residenti nel capoluogo siciliano, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano, coordinati dal dirigente Marco Calì, perché ritenuti responsabili di tre rapine riuscite ed un tentativo di rapina nelle filiali meneghine dell'Ubi Banca.

I colpi, avvenuti tra maggio e agosto 2019, hanno fruttato alla banda 297.931 euro in contanti. I cinque, stando a quanto finora appreso, sono tutti "trasfertisti", che partivano dalla Sicilia alla volta di Milano per mettere a segno il blitz e poi fare ritorno a casa, dove sono stati fermati.

Il 9 luglio e il 7 agosto, nel giro di un mese, due rapine identiche erano avvenute all'Ubi di via Washington. In entrambi i casi i banditi - erano stati due a entrare in azione - avevano preso in ostaggio dipendenti e clienti, li avevano legati e chiusi in bagno, avevano atteso l'aperture delle casse temporizzate ed erano poi spariti con i soldi. Gli altri due blitz che vengono addebitati al gruppo sono avvenuti il 31 maggio e il 6 agosto.