Schiaffi, coltelli e aggressioni: tre persone rapinate in strada nel giro di poche ore in città

Sera e notte di rapine quella tra sabato e domenica a Milano. Nel giro di poche ore, infatti, sono stati tre i colpi che sono avvenuti in città, con bottini modesti e ferite, fortunatamente, soltanto lievi per le vittime.

Ad aprire la serie è stata una rapina in via Banfi, a due passi da parco delle Basiliche. Lì, verso le sette di sera, una quarantasettenne italiana è stata avvicinata da due uomini - da lei descritti come di etnia rom -, che l’hanno aggredita, scippandole la borsa e il cellulare. La donna, che ha dovuto dire addio al telefono e a settanta euro in contanti, è stata trasportato all’ospedale San Paolo per le ferite.

Alle 3.15, invece, ad essere preso di mira è stato un venticinquenne, aggredito da due uomini in via Sarfatti, zona Bocconi. Il ragazzo è stato minacciato con un coltello dai rapinatori - probabilmente due marocchini -, che gli hanno tolto settantacinque euro in contanti e sono fuggiti.

A “chiudere la notte”, pochi minuti dopo, ci hanno pensato tre uomini - tutti stranieri - che in via Paravia hanno aggredito a schiaffi un cingalese di cinquantatré anni per strappargli una collanina. La vittima ha rifiutato le cure in ospedale, mentre il gruppo ha fatto perdere le proprie tracce.