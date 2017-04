Amante-escort sequestrata, condanne definitive: presi due latitanti

Sono stati catturati e assicurati alla giustizia due uomini condannati definitivamente per la vicenda del rapimento dell'escort Patrizia Bellin nel 2011, orchestrato dall'ex amante Marco Pracca, all'epoca alto dirigente di Deutsche Bank, che intendeva "spaventare" la donna e provocare così l'aborto spontaneo del figlio che aspettava da lei.

La Cassazione ha confermato tutte le condanne già inflitte in Appello il 3 aprile 2017: cinque persone in tutto, a cui si aggiunge una sesta persona che, dopo la condanna in Appello ad ottobre 2016, ha preferito darsi immediatamente alla latitanza senza ricorrere al terzo grado di giudizio. Questi, Salvador Antonio Dominici Hernandez, è stato catturato a Barcellona dopo una intensa ricerca durata alcuni mesi in giro per il mondo.

La cattura è stata possibile attraverso una foto pubblicata su Facebook accanto ad una statua: gli investigatori sono riusciti a riconoscerla e quindi a localizzare Hernandez a Barcellona. L'altro latitante è stato invece preso a Pavia dopo circa dieci giorni dalla sentenza di Cassazione: si tratta di Giuseppe Gerasolo, ufficialmente residente a Rozzano ma con svariati interessi nel Pavese.

La storia. Pracca e la Bellin si amano, lui ha alle spalle un matrimonio e figli grandi e un presente di grande soddisfazione professionale. La donna resta incinta. Lui non vuole saperne (questa l'accusa) e cerca il sistema per provocare un aborto spontaneo, in altri termini architetta un piano per far prendere alla Bellin un grande spavento. Il primo tentativo è quello di una rapina in casa. Pracca consegna all'amico Massimo Cavalli 70 mila euro chiedendogli di reclutare il "personale": Giuseppe Gerasolo, Riccardo D'Urso e Luca Piccolo. I quattro rapinano la donna, allettati anche dalla prospettiva di trovare in casa molti contanti, ma le cose non vanno per il verso giusto.

Anzitutto, la donna non ha soldi nell'appartamento. Ma soprattutto si spaventa, sì, ma non tanto da perdere il bambino che ha in grembo. E' il 13 dicembre 2010. Il piano è fallito. Nel frattempo i due iniziano una convivenza nella casa di lui, in via Odescalchi (zona San Siro), ma il top manager continua a tramare. E pensa ad organizzare un sequestro. Un "lavoro" più pericoloso, per cui va trovato un soggetto particolarmente "agguerrito". La scelta cade su Dominici Hernandez e questa volta, per tutta la "squadra", Pracca mette a disposizione 50 mila euro.

Il 6 marzo 2011 la banda aspetta la donna (ormai al settimo mese di gravidanza) nei pressi di casa. Prima che entri col garage, Hernandez si palesa, pistola in pugno, e la costringe ad uscire dall'auto. Tutti quanti la portano a Sannazzaro de' Burgondi, provincia di Pavia, rinchiudendola per due giorni in un casolare. Ma si inteneriscono per la situazione e la liberano. Frattanto, nessun aborto spontaneo. I malviventi decidono poi di cambiare campo e iniziano a ricattare il top manager, minacciando che avrebbero racconato tutto e arrivando anche a inviargli una busta con un proiettile.

Pracca si rivolge allora ai carabinieri della compagnia Porta Magenta che nel 2012 riescono ad individuare i ricattatori, arrestandoli. Ma questi vuotano il sacco e così i militari rintracciano Pracca e Cavalli, arrestando anche loro. Pracca si professa innocente, dice che sono stati gli altri ad organizzare autonomamente il rapimento della donna per poi ricattarlo. Parte il processo che, in primo grado, si conclude con le condanne nel 2014 e, in secondo grado, con le conferme in ottobre 2016. A questo punto tutti gli imputati ricorrono in Cassazione tranne Hernandez che preferisce sparire dalla circolazione.

LE DUE CATTURE DEL 2017