Milano, ancora un "rave" notturno fuori dalla stazione di Lambrate: la protesta dei residenti

Ancora un "rave" notturno in piazza Bottini, presso la stazione ferroviaria di Lambrate. Lo denunciano i residenti e il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati, con una lettera all'assessorato alla sicurezza e al comando di polizia locale di Zona 3.

«Nonostante le proteste dei residenti e le telefonate alla polizia locale, l'evento si è tenuto regolarmente con musica ad altissimo volume per tutta la notte per la "gioia" dei residenti della piazza», scrive Cagnolati nella sua lettera. Non è la prima volta che decine e decine di giovani si ritrovano in piazza, tra le corsie degli autobus, e ascoltano musica ad alto volume fino al pieno della notte. Era già successo a maggio: in quella occasione, numerosi residenti si erano lamentati e avevano anche scattato fotografie e girato filmati dai balconi circostanti.

Si tratta quindi di una "abitudine" dura a morire, quella dei "rave" non autorizzati a base di musica e alcol che, in passato, lasciavano anche "resti" come siringhe usate.