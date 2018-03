Rave in un capannone a Cernusco: oltre 500 ragazzi e musica "a palla", cittadini esasperati

I primi partecipanti sono arrivati con l'ultima metropolitana. Gli altri sono arrivati alla spicciolata in macchina o addirittura in camper. Quindi, da mezzanotte e mezza in poi, è iniziata la festa.

Notte decisamente movimentata, e insonne, tra Cernusco sul Naviglio e Pioltello, teatro di un rave party andato in scena in un capannone abbandonato al civico 14 di via Como, proprio al confine tra i due comuni del Milanese.

Nell'edificio - una volta sede della Partesa srl, società che si occupa di distribuzione bevande - si sono radunati almeno cinquecento ragazze e ragazzi che per tutta la notte hanno ballato e ascoltato musica, senza preoccuparsi particolarmente dei decibel.

Sui gruppi social della zona è immediatamente partita la "rivolta" dei residenti, che - costretti a stare svegli - hanno raccontato di finestre che tremavano proprio per la "forza" della musica. Verso le 11 di domenica mattina, con la festa ancora in corso, i ragazzi hanno iniziato ad abbandonare il capannone.

In via Como per tutta la notte sono rimaste due auto dei carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, che hanno vigilato sullo svolgimento del rave, naturalmente non autorizzato.