"Rave party" in via Einstein: residenti chiamano la polizia

Una festa secondo le testimonianze non autorizzata è stata organizzata, nel racconto di alcuni residenti, in via Einstein a Milano (zona Calvairate), nella notte tra sabato e domenica 22 gennaio.

Molti ragazzi, alla spicciolata, hanno cominciato ad arrivare intorno alle 21. E' stata messa musica ad alto volume "udibile in tutto il quartiere" e "il rave" - così è stato descritto da molti - è andato avanti fino a notte fonda. In tanti erano per strada con alcolici in mano.

"Abbiamo chiamato la polizia perchè per noi era impossibile dormire", scrive una lettrice. Sul posto le forze dell'ordine hanno controllato le persone. Dopo diverse ore la musica è stata fermata.