Ecco la Milano del futuro: spazi verdi, laghetti e una moschea. I progetti degli scali ferroviari

«Il futuro di Milano riparte dagli scali ferroviari e anche dalla conspevolezza che su altri temi bisogna lavorare e migliorare». Sono le parole del primo cittadino di Milano Giuseppe Sala alla presentazione dei cinque progetti per la riqualificazione degli scali ferroviari dismessi di Milano, in mostra fino al 9 aprile al Fondo Corsa, di fianco alla passerella Biki di Porta Genova.

Cinque idee, un unico comun denominatore: spazi verdi, alberi e piste ciclabili. Per ora si tratta di masterplan, meglio: delle tracce da seguire. Quelle disegnate da EMBT, Mecanoo, studio SBA, MAD Architects e CZA sono solo delle immagini di come potrebbe apparire la Milano che verrà. Un'operazione di comunicazione per far riflettere i milanesi sul futuro della città: i progetti non sono in gara tra loro, non solo: per far sì che la riqualificazione degli scali diventi realtà c'è ancora molta strada da fare.

Primo tra tutto è necessario che il comune di Milano dia il via libera sul nuovo accordo di programma. E il documento dovrebbe arrivare sui banchi di Palazzo Marino entro l'estate. Poi si passerà alla fase progettuale in cui saranno coinvolte studi internazionali.

Si tratterà di una operazione che rivoluzionerà Milano con viali alberati, spazi verdi e piste ciclabili, ma anche residenze. Non solo: nell'idea proposta dallo studio di Boeri c'è spazio anche per una Moschea. L'archistar milanese l'ha posizionata nello scalo Farini.

I cinque masterplan nei prossimi giorni faranno volare l'immaginazione dei milanesi, ma poi spetterà a Palazzo Marino riqualificare e riconsegnare alla città una parte della città tenuta nascosta per troppo tempo.