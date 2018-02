Tagliano oltre 40 castagni e distruggono un bosco: area sotto sequestro e una denuncia

Sigilli per quattro ettari e mezzo di terreno, diversi quintali di legno di castagno sequestrato, due società perquisite e una denuncia. È il risultato di un'operazione dei carabinieri forestali che hanno sequestrato un bosco a Rescaldina, hinterland Nord-Ovest di Milano, dove sono state tagliate irregolarmente oltre 40 piante di castagno.

L'amministratore della ditta proprietaria del fondo e committente dei lavori — fanno sapere i militari del nucleo provinciale di Milano — è stato denunciato a piede libero per violazione del vincolo paesaggistico, deturpamento di bellezze naturali e distruzione di habitat in un sito protetto. Non solo: è accusato anche di abuso edilizio perché avrebbe realizzato abusivamente oltre un chilometro e mezzo di recinzione e una strada.