Palazzina esplosa e crollata a Rescaldina: il tubo del gas era stato aperto manualmente

È stato un tubo del gas scollegato manualmente nella cucina di Saverio Sidella, 45enne sergente maggiore dell'esercito, a provocare l'esplosione e il crollo della palazzina di via Brianza a Rescaldina avvenuta il 31 marzo 2018. Lo hanno messo nero su bianco i periti della procura di Busto Arsizio (Varese) nella loro relazione conclusiva depositata in tribunale.

In seguito all'esplosione, avvenuta alle 7.45, morì lo stesso Sidella (dopo 18 giorni di agonia in ospedale) e rimasero gravemente feriti sua moglie, i suoi bambini e altre cinque persone. Marito e moglie erano indagati per strage, ma non essendo emersi indizi a carico della donna e non essendovi prove che in casa loro, dove sarebbe stata innescata l'esplosione, vi fossero altre persone, la procura di Busto Arsizio ha chiesto l'archiviazione delle accuse.