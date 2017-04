Milano, revocato lo sciopero Atm del 21 aprile

Nessuno sciopero Atm venerdì 21 aprile a Milano. Il sindacato Sol Cobas, che aveva indetto l’agitazione, ha infatti annullato il blocco. Per questo, con lo sciopero ufficialmente revocato, la circolazione di metropolitane, bus e tram sarà regolare per tutto il giorno.

Nella scelta di far rientrare l’agitazione, di sicuro, ha pesato l’accordo finalmente trovato tra Atm e il comune, che dell’azienda è proprietaria.

Il 5 aprile scorso - giorno del grande sciopero durante il “Salone del Mobile” - era infatti arrivata la stretta di mano tra sindacati e palazzo Marino, che in virtù del ruolo di proprietario di Atm aveva garantito ai dipendenti che non ci sarebbero stati esuberi e né “spezzettamento”: i grandi spauracchi dei lavoratori in vista del bando che dovrebbe affidare nuovamente il servizio di trasporto pubblico locale cittadino.

Al punto 1 dell’accordo, il sindaco e la giunta si impegnano alla “proroga dei contratti di servizio non riducendo il perimetro di esercizio e confermando la previsione di spesa 2017 al fine di non ridurre ma potenziare l’attuale servizio di mobilità”. Viene certificato inoltre l’impegno - in attesa di approfondire il quadro legislativo sull’affidamento - “a individuare le modalità per la gestione unitaria di tutti i servizi di mobilità” e “per mantenere la garanzia occupazionale e salariale”.

Quindi, infine, se bando sarà, sarà con “il lotto unico”, senza lo “spezzettamento” tanto temuto dai lavoratori.