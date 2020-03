Garbagnate, nasconde revolver, munizione e cocaina in cantina: pregiudicato arrestato

Insieme alla droga, nascondeva un revolver e le sue munizioni dentro il pacchetto di sigarette. Giovedì i carabinieri di Garbagnate Milanese hanno tratto in arresto un pregiudicato 62enne. L'uomo, nato a Caltagirone ma residente a Garbagnate, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi e munizioni e ricettazione.

Grazie ai controlli sulla circolazione stradale - intensificati negli ultimi giorni in virtù dei decreti ministeriali limitativi degli spostamenti dei cittadini per il coronavirus -, i carabinieri sono entrati in azione dopo aver notato degli strani movimenti nella zona di via Don Mazzolari. Proprio per tale ragione hanno deciso di sottoporre a perquisizione domiciliare il 62enne, un personaggio già noto per avere precedenti anche per spaccio di stupefacenti.

La droga e il revolver in cantina

I militari hanno trovato in casa un mazzo di chiavi che è risultato essere quello che apriva una delle molteplici cantine condominiali presenti nello stabile, evidentemente utilizzata dal 62enne, al cui interno, al termine delle ricerche, i carabinieri hanno trovato 12 grammi di cocaina in un sacchetto di cellophane, sostanza da taglio, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento, 300 euro in contanti, nonché un revolver marca “Ruger” modello “Sp 101” calibro 357 magnum, che al termine degli accertamenti è risultato essere provento di furto in abitazione avvenuto a Fagnano Olona (Varese) nel 2010.

L'arma era perfettamente efficiente e già carica con cinque proiettili, nonché ulteriori quindici cartucce, tutte calibro 357 magnum, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette. Il 62enne è stato direttamente portato alla Casa Circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Droga, arma e munizioni sono state sequestrate.