Tenta di ricattare un barista: "Mi devi 500 euro". Arrestato

Ha dato in escandescenze in un bar e poi ha pretesto 500 euro dal titolare, affermando che si trattasse del pagamento di prestazioni lavorative mai saldate. Alla fine è stato arrestato per estorsione dai carabinieri e - dopo il processo per direttissima - portato a San Vittore. E' successo a Gorgonzola nella tarda mattinata di martedì 21 marzo.

Protagonista un uomo di 33 anni, albanese, con precedenti di polizia. A chiamare la centrale operativa uno dei clienti del bar. L'albanese aveva distrutto alcune tazzine di caffè e poi aveva costretto tutti a uscire dal locale, per poi rivolgersi minacciosamente al titolare pretendendo 500 euro, come detto sopra.

I carabinieri, sul posto, hanno ricostruito la vicenda e arrestato il 33enne per la minaccia di un danno ingiusto e l'infondatezza della sua richiesta economica. Il titolare, poi, ha provveduto a denunciare l'uomo, spiegando che il tentativo di estorsione si era già verificato altre due volte.