Riccardo Bossi deve pagare 2.500 euro agli avvocati di una gioielleria ma "è irreperibile"

Riccardo Bossi, figlio maggiore di Umberto, è irreperibile: a cercarlo è l'avvocato della gioielleria di Busto Arsizio Ceccuzzi, visto che Bossi jr. è stato condannato a pagare le spese legali sostenute dal negozio per la causa (vinta). Peraltro alla gioielleria i giudici hanno riconosciuto anche il diritto al risarcimento di 10 mila euro. Bossi jr. è stato condannato anche a dieci mesi di reclusione e al pagamento delle spese legali.

Nel dicembre del 2014 Riccardo Bossi acquistò in gioielleria un Rolex, un anello e un girocollo per 26.480 euro di spesa, promettendo prima un bonifico e poi che sarebbe passato il padre Umberto, di persona, per saldare il conto. Ma questo non avvenne mai e, a un certo punto, i titolari della gioielleria decisero di far causa al figlio del "senatur".

Ora l'avvocato dei Ceccuzzi, a cui spettano 2.500 euro, lo sta cercando insieme a un collega. I due legali, secondo quanto riferisce la Prealpina, sono in possesso di certificati di residenza a Gallarate di Riccardo Bossi ma non riescono mai a trovarlo nel momento della consegna delle notifiche. Per cui sono pronti ad avviare la procedura di irreperibilità.

I gioielli e il Rolex erano destinati all'ex fidanzata di Bossi jr. La ragazza, alla polizia che le spiegò che quegli oggetti non erano stati pagati, li restituì: anello e girocollo vennero rimessi normalmente in vendita, mentre il Rolex (il cui valore era, da solo, di 30 mila euro, ma era stato quotato con uno sconto particolare visto il cliente) fu restituito a un commerciante all'ingrosso di Genova, che lo aveva procurato alla gioierlleria bustocca.