Arriva a Milano dalla Francia ma è ricercato per rapina e violenza sessuale: arrestato

Un ricercato, arrivato dalla Francia in Tgv, è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria. L'episodio è avvenuto domenica nella stazione di Porta Garibaldi. A finire in manette un 45enne romeno.

La Polfer ha sorpreso il latitante, che si trovava con la moglie, nel corso dei controlli per far rispettare le norme anti Covid. Come emerso attraverso una verifica, l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso recentemente dal Tribunale di Parma, perché gravemente indiziato dei reati di rapina in concorso con un connazionale e violenza sessuale. Dopo l'arresto il ricercato è stato portato nel carcere di San Vittore.