"Ho visto un uomo spinto nel Lambro": polizia e pompieri al lavoro, si cerca il corpo nel fiume

La telefonata per dare l'allarme è arrivata verso le 21.30. Ma lunedì mattina, ormai oltre dodici ore dopo, non c'è ancora nessun riscontro ufficiale.

Mistero a Milano, dove polizia e vigili del fuoco stanno cercando il corpo di un uomo che sarebbe caduto nel fiume Lambro. Le ricerche sono iniziate domenica sera, quando un "testimone" - un cittadino peruviano - ha telefonato al 112 e ha raccontato di aver visto tre suoi connazionali litigare tra loro nel parco, con uno dei tre che sarebbe poi stato spinto in acqua.

Video | Le ricerche nel parco Lambro

Sul posto, in via Feltre, sono immediatamente intervenuti i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile insieme ai vigili del fuoco, che con le torce hanno scandagliato a lungo le sponde del fiume. Lunedì mattina si è alzato in volo anche un elicottero, che sta sorvolando la zona a bassa quota. Al momento, specificano dalla Questura, non è però stato trovato nessun corpo.

Gli investigatori non si sbilanciano: non escludono che l'allarme fosse fondato e che la telefonata fosse veritiera e per questo le ricerche vanno avanti.