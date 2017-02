Oscurato marchio Richmond a Milano: blitz della polizia locale nel Quadrilatero della Moda

Blitz della polizia locale e dei carabinieri al Quadrilatero della moda. Sequestrare capi e merce per un valore di un milione di euro e oscurare il marchio nel negozio di via Bigli, all'angolo con via Verri.

Continua la diatriba, già approdata al tribunale di Milano, sull'utilizzo del marchio Richmond fra lo stilista inglese John Richmond e l'imprenditore Saverio Moschillo che martedì si è visto sequestrare capi e merce per un valore di un milione di euro e oscurare il marchio nel negozio.

Al sequestro - che ha riguardato anche lo showroom di via Sant'Andrea - hanno partecipato su delega del pm Francesco De Tommasi - la polizia locale e i carabinieri. L'inchiesta ipotizza i reati di uso improprio del marchio e contraffazione.