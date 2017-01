Associazione a delinquere internazionale: arresti e sequestri tra Italia e Svizzera

Nella mattinata di martedì 17 gennaio i militari della guardia di finanza di Varese hanno arrestato sette persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e all'abusivismo bancario.

Insieme alle ordinanze di custodia cautelare in carcere il gip del tribunale di Busto Arsizio ha disposto decreti di sequestro per oltre 18 milioni di euro tra immobili, terreni, quote societarie, autovetture e conti correnti. Non solo: sono in corso perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania e Svizzera.