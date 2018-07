Lombardia, delibera di giunta: più tutele e diritti per i riders

Equo compenso garantito, formazione sulla sicurezza stradale, coperture assicurative per infortuni e spese mediche, far sì che il "ranking" di valutazione non sia vessatorio soprattutto quando il lavoratore non è disponibile per malattia o causa di forza maggiore. Sono i punti essenziali della delibera sui riders approvata dalla giunta regionale della Lombardia su proposta di Melania Rizzoli, assessore al lavoro.

Nel provvedimento si legge la previsione della firma (che dovrebbe avvenire entro fine luglio) di un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le principali aziende del settore della consegna di pasti. Ma l'impegno del Pirellone non è soltanto a parole: la giunta si dichiara disposta a finanziare, ad esempio, gli interventi sulla sicurezza stradale e sul lavoro; e riserverà un contributo per quei rider che vorranno realizzare una impresa sociale per gestire servizi e tutele.

Le aziende si sono invece impegnate a riconoscere contributi "una tantum" ai lavoratori più impegnati nel settore. "Crediamo che la soluzione di questo problema passi per un approccio non dirigista ma partecipativo con il maggior numero possibile di operatori del settore, perché solo così si possono stabilire misure immediatamente realizzabili e fruibili, senza calcoli politici o propagandistici", ha spiegato Rizzoli: "Solo prestando attenzione al bilanciamento fra gli interessi dei riders e quelli delle imprese, nel rispetto delle competenze regionali si possono migliorare le tutele e insieme salvaguardare i posti di lavoro. Per questo le linee guida tracciate dalla delibera sono frutto dell'ascolto reciproco fra la Regione e gli operatori, che abbiamo più volte incontrato nelle scorse settimane"