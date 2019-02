Abbandona in strada rifiuti ingombranti, "pizzicato" dalla polizia locale

Materiale da discarica abbandonato sulla pubblica via. Non è la prima volta che succede e non sarà l'ultima, ma almeno in questo caso si è riusciti ad individuare il colpevole. Il fatto è stato reso noto, su Facebook, venerdì mattina dal sindaco di Baranzate Luca Elia.

La polizia locale del Comune a nord-ovest di Milano ha individuato la persona che aveva depositato il materiale in via Gorizia: il responsabile riceverà una sanzione conseguente.

"Su questo tema non mollo", scrive il primo cittadino su Facebook: "Se qualcuno vede scaricare materiale mi scriva in privato per darci modo di verificare". Azienda Servizi Comunali, che si occupa di rifiuti, ritira gli ingombranti porta a porta gratuitamente, ma occorre prenotare (il numero verde è 800.45.26.16).