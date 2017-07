Cestini zeppi di rifiuti, è allarme Amsa: crescita continua. Ma arriveranno quelli "intelligenti"

Il trenta per cento dei rifiuti gettati nei cestini lungo le strade di Milano appartiene alla categoria dei rifiuti umidi casalinghi. Il fenomeno sta degenerando. La visione dei marciapiedi di Milano. Non è soltanto un lavoro in più per Amsa, ma anche un danno economico da 400 mila euro all'anno per la mancata raccolta differenziata. Lo riferisce Repubblica.

Il tasso di crescita stimato nel 2017 rispetto al 2016 è del 7%, una impennata che non può essere giustificata, da sola, con l'incremento dei turisti in città. Sia perché, appunto, aumentano i rifiuti umidi, sia perché la crescita si verifica anche in quartieri ancora poco o per nulla "battuti" dai turisti.

I sacchetti di plastica dentro i cestini sono sempre più visibili e numerosi. Dunque bisogna fare qualcosa per invertire la rotta. Amsa ha già incrementato i passaggi per pulire i cestini, ma è in difficoltà sul fronte delle multe perché solo in rari casi è possibile risalire al colpevole. E sono in progetto cestini "intelligenti" che - quando vengono ostruiti in modo eccessivo - sono in grado di inviare un segnale alla centrale operativa dell'azienda.