Rifiuti, la raccolta differenziata in Lombardia ha superato il 70% nel 2018

La Lombardia, nel 2018, ha raccolto in maniera differenziata il 70,8% dei rifiuti, a fronte di una media del Nord Italia del 67,7% e nazionale del 58,1%. L'obiettivo era fissato al 67% ed è stato raggiunto ovunque, tranne Pavia (52%), Sondrio (56%), Milano e Como (entrambe al 66%). E la percentuale di rifiuti urbani avviati a recupero in seguito alla raccolta differenziata è stata dell'84%. Lo riferisce la presidenza del comitato paritetico di controllo e valutazione delle leggi, con Marco Degli Angeli (5 Stelle) e Barbara Mazzali (Fdi).

Pensare anche a emergenza covid sui rifiuti

«Per i prossimi passaggi valutativi sarebbe opportuno prendere in considerazione anche gli effetti delle misure di contenimento del covid sulla produzione e gestione di rifiuti e concentrarsi sulle possibili azioni da intraprendere, anche sul fronte degli investimenti. Per questo suggeriamo di leggere la situazione anche in chiave di opportunità, per dare impulso all’economia circolare e superare alcune più marcate differenze territoriali».