Wc, frigoriferi, copertoni e altro: a Milano la discarica in strada tra gli alberi e le case

Aprendo la finestra che affaccia sul retro del palazzo, lo spettacolo è desolante. Attorno a uno degli alberi della strada ci sono la rete di un letto e un frigorifero: qualcuno ha pensato bene di lasciarli lì e andare via, come se nulla fosse. E ogni giorno l'inventario cambia: dai water ai copertoni passando per mobili vecchi, secchi ricolmi di qualsiasi cosa e "semplici" sacchetti.

Sì perché ormai da tempo chi vive in via Giovanni Ambrogio de Predis, alla Cagnola, è costretto a fare i conti con il degrado e l'immondizia, che stanno pian piano trasformando i marciapiedi in una sorta di mini discarica abusiva a cielo aperto tra le piante e le finestre delle abitazioni.

"È una spiacevole e ripetuta cattiva abitudine, ormai quasi quotidiana", racconta un ragazzo che vive in un condominio di via Mac Mahon in un appartamento che affaccia proprio tra via De Predis e via Ajraghi. E le foto che ha scattato giorno dopo giorno raccontano effettivamente di quanto quella "cattiva abitudine" sia ormai un problema tanto per i residenti, quanto per Amsa. "Quasi quotidianamento segnalo i rifiuti e nel giro di pochi giorni vengono ritirati, ma purtroppo gli atti incivili stanno aumentando considerevolmente", sottolinea il ragazzo.

"Chi di dovere si organizzi con appostamenti e contravvenzioni in loco e in più sarebbe necessaria l'installazione delle telecamere - l'appello del residente - perché questi atti oltre ad essere moralmente condannabili devono essere sanzionati in qualche modo". E il problema non è soltanto l'evidente carenza di igiene: "Se io volessi vendere il mio appartamento e facessi affacciare un potenziale acquirente dal balcone - conclude il giovane -, beh sicuramente la trattativa economia andrebbe a mio sfavore". Perché da quel balcone si vede davvero di tutto.