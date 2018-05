Milano, sgomberato il centro sociale Rimake: presidio davanti all'ex Bnl di via Astesani

È stato sgomberato nella mattinata di mercoledì 30 maggio il Rimake, centro sociale di via Astesani a Milano (zona Affori). Le forze dell'ordine si sono presentate all'alba, diversi attivisti hanno cercato di difendere lo spazio organizzando una "colazione antisgombero" e opponendosi fisicamente, ma sono stati spostati di peso dagli agenti della Questura.

Per il momento non si sono registrati attimi di tensione. Gli attivisti hanno annunciato che alle 18 protesteranno con un corteo che partirà dall'ex spazio occupato e percorrerà le vie del quartiere. Lo sgombero era nell'aria già da qualche giorno, tanto che gli attivisti avevano organizzato una serie di iniziative al mattino per cercare di opporsi.

Gli antagonisti si impadronirono dell'ex sede della Banca nazionale del lavoro il 14 maggio 2014, ma arrivarono in via Astesani dopo una serie di occupazione: nel dicembre del 2013 occuparono una galleria delle Ferrovie dello Stato in via Sammartini 48. Non solo: nel giugno del 2013 i ragazzi presero possesso dei locali del cinema Maestoso di corso Lodi. L’esperienza tuttavia non durò molto e l’edificio fu sgomberato qualche settimana dopo.

In quattro anni il centro sociale ha portato avanti diversi progetti, tra quei il mercatino di prodotti agricoli della rete Genuino clandestino, i laboratori contro la violenza di genere e l’omotransfobia, percorsi di integrazioni con i migranti.