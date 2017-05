Anziani vittime di reati: dal Comune di Milano 37 mila euro nel 2016

Trentasettemila euro di rimborsi ai milanesi ultrasettantenni da parte del Comune di Milano con l'iniziativa Assicurami, servizio gratuito di rimborso in favore delle vittime della criminalità riservato ai cittadini over 70 a Milano. Questo il bilancio del 2016, tracciato dall'assessorato alla sicurezza.

Truffe, furti, rapine e scippi sono eventi criminosi che talvolta hanno conseguenze molto pesanti, soprattutto dal punto di vista psicologico, se le vittime sono particolarmente esposte e fragili. Ancor di più se si tratta di persone che hanno subito lesioni fisiche o danni alla propria abitazione.

Di qui la stipula di un'assicurazione che copre furti (anche con destrezza), rapine, scippi, scassi e truffe ai danni degli anziani, residenti a Milano, attraverso l'accordo con Awp P&C Sa. I rimborsi sono di tipo diverso: fino a mille euro per spese sanitarie in seguito a traumi, fino a 500 euro per spese legali in caso di costituzione in parte civile, così come per spese di rifacimento dei documenti e riacquisto di oggetti personalil (cellulare, occhiali da vista) sottratti, oppure a titolo di rimborso del denaro sottratto.

Previsto anche un rimborso fino a 300 euro per la sostituzione di serrature, porte e finestre in seguito a furto in casa. Chiunque fosse interesssato può chiedere informazioni (sette giorni su sette, 24 ore su 24) al numero 02.884.56.893 (della polizia locale).

Per ottenere il sostegno da parte del Comune è importante presentare regolare denuncia dell’accaduto entro sette giorni alle forze dell’ordine, conservare i giustificativi delle spese sostenute per i danni subiti e avere un reddito annuo lordo personale fino a 30 mila euro. L'apertura della pratica può essere effettuata contattando il settore Sicurezza via fax (02.884.56.605) o via email (PL.AreeRischio@comune.milano.it).