Trenord, la Regione: «Semplifichiamo procedura rimborsi per chi usa solo il treno»

Dopo le polemiche arriva (forse) uno spiraglio di soluzione. Parliamo dei rimborsi per i pendolari che (utilizzando solo il treno) si vedranno penalizzati con il nuovo sistema tariffario integrato a cui ha aderito anche Trenord, eliminando quindi gli abbonamenti solo treno e sostituendoli con quelli che comprendono anche i mezzi pubblici delle varie zone in cui è stata divisa, per cerchi concentrici, la città metropolitana di Milano (e la provincia di Monza, che fa parte dello stesso sistema tariffario).

Claudia Maria Terzi, assessore regionale ai trasporti, ha incontrato i rappresentanti dei pendolari e alcune associazioni di consumatori. Un incontro fruttuoso che ha portato a prendere la decisione di studiare un sistema di rimborsi (per i pendolari "monomodali", cioè che utilizzano solo il treno) più semplice di quello finora previsto.

Vediamo che cosa è previsto finora. La richiesta di rimborso può essere presentata online (non è ancora attivata la sezione dedicata) inserendo tra l'altro il certificato di residenza, la copia del documento d'identità e della tessera sanitaria, l'autodichiarazione di non utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico del bacino (ma Trenord lo verifica prima di effettuare il rimborso), la certificazione su carta intestata del datore di lavoro oppure l’autocertificazione dell’utente che attesti l’utilizzo dell’abbonamento solo treno e, infine, il proprio Iban per l’accredito del rimborso.

Prima il diktat dell'Agenzia, poi l'incontro coi pendolari

Questa procedura, oggettivamente macchinosa, verrà rivista dopo l'incontro tra assessore e pendolari. Come sarà concretamente modificata non è ancora dato saperlo. Ma i vertici regionali hanno concordato sull'eccessiva complessità della modalità per chiedere il rimborso e sulla necessità di intervenire. D'altra parte anche l'Agenzia di bacino l'aveva detto chiaramente: Trenord deve semplificare la procedura.

E a chi si chiede perché, semplicemente, non sono rimasti in vendita gli abbonamenti solo treno, dall'assessorato arriva la risposta: «Avrebbe significato un rincaro del 10% annuo su tutto il territorio regionale e non solo sul territorio su cui si sta realizzando la prima parte dell'integrazione».