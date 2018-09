Milano, i biglietti Atm costeranno 2 euro da fine marzo 2019: come cambiano le tariffe

E' quasi tutto deciso. Probabilmente da fine marzo 2019 i biglietti Atm costarenno 2 euro.

Le nuove tariffe del trasporto pubblico di Milano comporteranno un aumento del biglietto ordinario, come previsto, da 1,50 a 2 euro, così come il settimanale e l'abbonamento mensile, che passerà da 35 a 39 euro.

Nessun aumento invece per l'abbonamento annuale, che potrà anche essere rateizzato ogni mese a 27,50, e non ci sarà nessun aumento degli abbonamenti per anziani e under 26, come ha stabilito l'amministrazione insieme alla maggioranza.

Per quanto riguarda gli anziani il Comune punta a non fissare un'età a partire da cui scattano le agevolazioni, che fino ad ora era 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, perché a beneficiarne dovranno essere tutti coloro che sono in pensione. Viaggeranno gratis sui mezzi pubblici i bambini fino a 14 anni anche se non accompagnati.

"Dopo parecchi anni di tariffe invariate siamo costretti ad adeguarle, anche perché nello stesso periodo i contributi di Stato e Regione sono significativamente diminuiti". Lo aveva ribadito il sindaco Beppe Sala in un post pubblicato sul suo profilo Facebook a commento dell'aumento delle tariffe dei biglietti Atm.

"Negli ultimi anni abbiamo fortemente aumentato la dimensione del servizio - più 12 milioni di km all’anno - e la sua qualità. Ora dobbiamo guardare avanti", continua Sala sulla pagina social, enunciando le possibili soluzioni che ha proposto per affrontare la situazione, quali "adeguare il sistema tariffario metropolitano" e mantenere "invariato il prezzo dell'abbonamento annuale" , consentendone anche "la rateizzazione mensile" del servizio.