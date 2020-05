10 milioni per le case popolari. A Milano lavori sul risparmio energetico al quartiere Bovisasca

Dieci milioni di euro per le case popolari: il denaro, tramite bando, è stato messo a disposizione dalla Regione Lombardia per undici progetti di intervento di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. Tra i vari interventi è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei condomini, ma non solo. Verranno programmati lavori strutturali profondi come la coibentazione e la copertura delle pareti esterne, il cosiddetto "cappotto termico". «Il risultato sarà di migliorare la qualità della vita degli inquilini e assicurare importanti risparmi sulle bollette», ha commentato l'assessore alle politiche abitative Stefano Bolognini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Interventi a Rozzano e Bovisasca

Dei dieci milioni complessivi, sei milioni sono destinati ad Aler Milano peri nterventi a Rozzano (via dei Larici) e Milano (via Cascina dei Prati, zona Bovisasca). Un milione e 200 mila euro andranno all'Aler Pavia-Lodi per lavori nel complesso pavese di via Scala. Altri interventi sono previsti per Roncadelle (via Manzoni) e Rovato (via Piave) per un milione e 800 mila euro. Infine, a Monza in via Birona si eseguiranno lavori per un milione di euro.