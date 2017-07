E' in stato vegetativo da tre anni ma doveva fare un semplice intervento alla spalla: il caso

Doveva essere un intervento chirurgico di routine ma qualcosa è andato storto e oggi una donna di 71 anni si ritrova in stato vegetativo da 3 anni. Nessuno in famiglia si sarebbe aspettato che a causa di un piccolo incidente domestico, dopo il quale doveva operarsi ad una spalla, la signora si ritrovasse in questo stato. L'operazione in programma per il 10 luglio 2014 neppure iniziò perché dopo l'anestesia la 71enne ebbe un arresto cardiaco.

La vicenda - ripresa da Mario Consani per Il Giorno - viene narrata nell'atto di citazione degli avvocati Fabio Venturini e Filippo Siano, che assistono il marito della paziente, il quale ha intentato una causa civile, avviata da poco, per il riconoscimento dei danni a favore della donna e a carico della Casa di cura Columbus a Milano e dell’anestesista.

Il possibile errore durante l'intervento

Il cuore della signora si fermò dopo 15 minuti dall’induzione dell’anestesia. A quel punto l’anestesista G.T. chiese l’intervento di un collega che, stando alla ricostruzione dei legali della famiglia, decise la sostituzione del tubo "endotracheale" che doveva servire alla rianimazione. "Con l'arrivo del secondo anestesista venne rilevata una inadeguata somministrazione di aria e ossigeno ai polmoni", spiegano gli avvocati. Il secondo medico decise a quel punto di sostituire il tubo "che evidentemente non era stato posizionato correttamente", scrivono. La manovra ebbe effetto ma era passato troppo tempo. Da quel momento, la paziente non si sarebbe più ripresa.

Il risarcimento richiesto

Si chiedono come risarcimento dalla clinica e dal medico anestesista 10 milioni di euro. La donna, infatti, "è in attesa di essere trasferita presso il Centro di riabilitazione della clinica Hildebrand di Brissago, in Svizzera". Ma queste cure costano quasi 2mila euro al giorno.