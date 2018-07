Alla deriva per due giorni nell'Oceano Indiano sulla nave da crociera: arriva il risarcimento

Tutte le spese di viaggio e in più 5mila euro a testa. E' quanto dovrà pagare - e risarcire - a due passeggeri Costa Crociere. Lo ha stabilito una sentenza di primo grado del Tribunale di Milano.

Un "rimborso dei danni da vacanza rovinata" ha commentato soddisfatto in una nota il Codacons, che ha promosso la causa dei due passeggeri, e che attende dal tribunale di Genova una sentenza anche sul caso della Costa Concordia. I due passeggeri nel 2012 si trovavano sulla Costa Allegra e, a causa di un'avaria al motore, sono rimasti alla deriva nell'oceano Indiano.

Per il giudice, nel caso dell'avaria della Costa Allegra non si può parlare di cause di forza maggiore e i disagi subiti dai passeggeri erano "ben oltre la soglia di normale o minima tollerabilità, essendo rimasti per due giorni al largo dell'Oceano Indiano senza elettricità ed avendo dovuto condividere con tutti gli altri passeggeri due soli bagni, improvvisati alla bisogna nelle docce, oltre alla scarsità di cibo e al comprensibile stress".