Aggredì tassista e gli staccò un orecchio: lo risarcirà con 28 mila euro più spese

Staccò a morsi il lobo dell'orecchio a un tassista aggredendolo per motivi di viabilità in zona Stazione Centrale: il fatto è del 28 novembre. Ora il culturista Antonio Bini, ai domiciliari da più di due mesi, risarcirà la vittima con 28 mila euro oltre a 5 mila euro di spese legali: in cambio il tassista si è ritirato dal processo, rinunciando a costituirsi parte civile.

Il tassista, fermatosi in via Lepetit per bere un caffè, nel ripartire non aveva notato una vettura (quella di Bini) sopraggiungere. Il culturista aveva evitato l'impatto sterzando e i due si sono poi fermati scendendo dalle rispettive automobili per discutere, prima a parole e poi ingaggiando una colluttazione. Bini ha sempre dichiarato di avere reagito ad una provocazione verbale da parte del tassista. Il 26 febbraio il giudice deciderà se revocargli gli arresti domiciliari come richiesto dai suoi legali.