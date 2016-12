Riscaldamenti rotti in uno stabile Aler: residenti al freddo da giorni

Natale al freddo per i residenti di uno stabile Aler. Da lunedì 19 dicembre il riscaldamento del palazzo di via Ponale 66 ha smesso di funzionare totalmente. Gli abitanti hanno immediatamente contattato l'azienda di edilizia residenziale pubblica, che ha risposto che "la situazione è complicata".

La riparazione va per le lunghe e nello stabile vivono anche diverse persone anziane in difficoltà. "Trascorriamo le feste in congelamento e nessuno ha pensato di rifornirci nemmeno di una stufa", si sfoga una lettrice di MilanoToday che vive nel palazzo.

Aler, agli abitanti, aveva promesso che avrebbe fatto il possibile per ripristinare il riscaldamento entro la sera della Vigilia, ma così non è stato. I tecnici hanno lavorato alacremente ma, finora, senza rimediare al guasto, che sarebbe dovuto ad una perdita.